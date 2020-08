Ein Keller in einem Hochhaus ist am Montagnachmittag in Oggersheim in Brand geraten. Nach Polizeiangaben wurde die Feuerwehr um 15.06 Uhr zu dem Feuer in der Bertolt-Brecht-Straße gerufen. Als die Löschkräfte eintrafen, drang Rauch aus dem Keller. Zwei Trupps der Feuerwehr bekämpften mit zwei Rohren den Brand. Das Feuer war um 15.38 Uhr gelöscht. Anschließend mussten noch umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen eingeleitet werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit sieben Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften, der Stördienst der Technischen Werke Ludwigshafen, der Rettungsdienst sowie die Polizei.