Ein 21-Jähriger ist am Freitag gegen 0.45 Uhr in Oggersheim festgenommen worden. Aufmerksame Zeugen informierten die Polizei, weil der junge Mann die Scheibe eines Supermarkts in der Prälat-Caire-Straße eingeschlagen hatte und danach in den Markt einstieg. Als der Täter gerade dabei war mehrere Mobiltelefone im Gesamtwert von rund 6200 Euro in Sicherheit zu bringen, wurde er von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen. Laut Polizei ist der 21-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, am Freitag dem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des besonderen schweren Falls des Diebstahls.