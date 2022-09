Auch Oggersheim hat nach zwei Jahren Pause neuen Mut gefasst und eine Kerwe samt Straßenfest organisiert. Die Feier startet am Samstag um 10 Uhr. Auf den Kerweumzug wird vorsichtshalber noch verzichtet.

Den offiziellen Startschuss geben Ortsvorsteherin Sylvia Weiler und Andreas Unger, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Oggersheimer Vereine um 15 Uhr. Dann wird auch das erste Fass Bier angestochen. Die Kolping-Musikkapelle begleitet die Eröffnung musikalisch und wird am Sonntag ab 11 Uhr in der Gaststätte der Mayer-Brauerei deren Gäste unterhalten. Auf dem Schillerplatz haben Dartverein und die Gaststätte „Zum Grünen Baum“ ihre Stände aufgebaut. Wirt Konstantinos Papadopoulos hat einen Disc-Jockey engagiert.

Entlang der Schillerstraße bis zur Kreuzung Stadtgartenstraße platzieren Oggersheimer Vereine sieben Stände. Die Kolpingsfamilie ist nicht an gewohnter Stelle am Rathaus zu finden. Mangels Helfer habe man sich entschlossen, den Kerwestand in den Hof des Pfarrzentrums Adolph Kolping in der Mannheimer Straße zu verlegen, erklärte Vorsitzender Horst Stauder. Wie die Siedlergemeinschaft wird auch die Kolpingsfamilie auf Einweggeschirr verzichten, der logistische Aufwand ist am eigenen Standort geringer.

Kerwe bis Dienstag

Bis 22 Uhr dauert das fröhliche Treiben in der Schillerstraße, am Pfarrzentrum jedoch nur bis etwa 18 Uhr. Das Kerweprogramm mit Schaustellern startet am Samstag und dauert bis Dienstag. Bei der evangelischen Jugend gestaltet das Bandprojekt einen Abend mit Livemusik. Rock und Pop werden am Samstag ab 19 Uhr im Hof des Jugendhauses Dalberg in der Dalbergstraße gespielt. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag beginnt um 10 Uhr in der evangelischen Markuskirche in der Schillerstraße ein humoriger Gottesdienst auf Pfälzisch. Um die Besucherzahl in einem überschaubaren Rahmen zu halten, haben die Organisatoren auf die Ausrichtung des Flohmarkts im Anschluss an das Straßenfest verzichtet. Das ist auch der Grund für den Wegfall des Kerweumzugs, der in der Vergangenheit sonntags zahlreiche Besucher angelockt hat.