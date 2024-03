„Jeden Tag eine neue Überraschung“ für die Anwohner in der Mörikestraße: Um die gestiegene Zahl an Elterntaxis vor der Integrierten Gesamtschule in Oggersheim einzudämmen, hat die Verwaltung zwar in die Verkehrsregelung eingegriffen. Die diversen Schilder werden von Autofahrern aber munter ignoriert. Seit dem Umzug der Schillerschule werden es immer mehr. Und sie schrecken auch nicht davor zurück, Einbahnstraßenvorschriften zu „übersehen“. Warum es sie bis vor den Schulhof drängt, lesen Sie hier.