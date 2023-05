Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einem Dutzend Rechtsextremisten standen am Samstagnachmittag in Oggersheim siebenmal so viele Gegendemonstranten aus einem breit aufgestellten Bündnis gegen Hass und rechte Hetze gegenüber. Eine halbe Stunde lang setzte sich eine Kameradschaft dem Trillerpfeifenkonzert aus, ehe sie mit einer letzten provozierenden Geste abzog.

Die beiden angemeldeten Demonstrationen, die sich hermetisch getrennt von Dutzenden Polizeibeamten auf dem Schillerplatz gegenüberstanden, verliefen – auch aus Sicht der Polizei – weitgehend