Nachdem die schmale Wohnstraße Am Schlosskanal in Oggersheim wegen Bauarbeiten an der Mannheimer Straße zur Umleitungsstrecke wurde, spielten sich hier chaotische Szenen und Unfälle ab. Bis die Polizei eingriff und die Straße kurzerhand zur Einbahnstraße gemacht wurde. Damit konnten die gestressten Anwohner etwas aufatmen. Ihre Hoffnung war, dass die temporäre Regelung dauerhaft eingeführt werden kann. Doch die Verkehrsbehörde sieht keine Chance.

Die Straße Am Schlosskanal ist vom Charakter her eigentlich eine ruhige Wohnstraße. Links und rechts stehen ältere Ein- bis Zweifamilienhäuser. Doch weil