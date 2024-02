Ein 56-Jähriger hat am Samstagabend gegen 18 Uhr gleich mehrere Schäden auf dem Albert-Haueisen-Ring im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim verursacht. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, kollidierte der Mann mit seinem Wagen zunächst mit einem geparkten Auto am Straßenrand, im Anschluss rammte er Fußgängerbegrenzungspfeiler.

Zeugen verhindern die Weiterfahrt

Der Fahrer versuchte hieraufhin seine Fahrt fortzusetzen, wurde durch mehrere Unfallzeugen jedoch gehindert. Beim Eintreffen der Polizei konnte festgestellt werden, dass der 56-jährige erheblich alkoholisiert und nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.