Unbekannte haben am Mittwoch, zwischen 9 Uhr und 11.23 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Raiffeisenstraße (Oggersheim) eingebrochen und dort laut Polizei Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich mitgehen lassen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 entgegen.