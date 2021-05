Ein Auto und eine Straßenbahn sind am Donnerstag gegen 15.40 Uhr in der Oggersheimer Raiffeisenstraße zusammengestoßen. Laut Polizei wollte der 51-jährige Autofahrer am rechten Fahrbahnrand einparken und fuhr dafür rückwärts. Die hinter ihm fahrende 36-jährige Straßenbahnfahrerin konnte nicht mehr vollständig bremsen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 700 Euro.