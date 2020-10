[Aktualisiert 15.45 Uhr] Am frühen Donnerstagnachmittag ist in Ludwigshafen ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, geschah der Unfall an der Ecke Raiffeisenstraße/Wilhelm-Tell-Straße in Oggersheim. Demnach war zuvor eine 82-Jährige gegen 14.02 Uhr mit ihrem Auto in der Raiffeisenstraße unterwegs und wollte wenden. Bei dem Wendemanöver übersah sie die ankommende Straßenbahn, es kam zum Zusammenstoß. Die Autofahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf 2500 Euro.

Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Raiffeisenstraße kurzzeitig gesperrt werden. Es kam vereinzelt zur Verkehrsbeeinträchtigungen. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.