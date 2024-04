Auf einem Betonblock im Gleisbett ist ein Autofahrer am Mittwoch in Oggersheim zum Stehen gekommen. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der 75-Jährige gegen 11 Uhr am Hans-Warsch-Platz (Oggersheim) auf Abwegen. Weil er sich nicht selbst aus der misslichen Lage befreien konnte, musste ein Abschleppdienst das Auto herausheben. Der Sachschaden blieb zwar gering. Allerdings musste der Straßenbahnverkehr für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung für etwa 40 Minuten eingestellt werden.