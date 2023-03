Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in Oggersheim alle vier Räder eines BMW abmontiert und gestohlen. Der Wagen war auf dem Gelände eines Autohandels in der Ruchheimer Straße geparkt. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2403 .