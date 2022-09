Zum 18. Mal laden das Büro Sozialer Zusammenhalt und der Rat für Kriminalitätsverhütung zum traditionellen Aktionstag „ganz normal anders“ ein. Er will das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderungen feiern und läuft am Sonntag, 11. September , von 13 bis 17 Uhr in Oggersheim.

Eröffnet wird das Fest von Sozialdezernentin Beate Steeg und Ortsvorsteherin Sylvia Weiler (beide SPD) um 13 Uhr. Gefeiert wird auch in diesem Jahr nicht auf der Meile in der Comeniusstraße, sondern in kleinerer Form im Mitmachgarten hinter dem Comeniuszentrum. Für die musikalische Unterhaltung sorgen der Oggersheimer Musikverein und der Chor „die Werkstattsingers“ der Ludwigshafener Werkstätten.

An mehreren Ständen können die Besucher alle sechs Sinne plus den „Siebten Sinn“ der Polizeiwache Oggersheim testen. Zu den Veranstaltern zählen weiterhin die Integrierte Kindertagesstätte (IKTS) Sonnenblume, die Tagesförderstätte der Lebenshilfe und der Abenteuerspielplatz Oggersheim. Die Protestantischen Frauen der Pfalz sorgen für Kaffee und Kuchen , der Förderverein Comenius-Nachbarschaftszentrum steuert Waffeln und Getränke bei.