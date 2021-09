Eine aggressive Person, die mit einem Messer in der Hand durch die Oggersheimer Adolf-Kolping-Straße laufen und herumschreien würde, ist am Donnerstagabend der Polizei gemeldet worden. Den Beamten zufolge haben die Einsatzkräfte gegen 18 Uhr auf Höhe der Hausnummer 35 einen 42-Jährigen ausfindig machen können, der dort mit leeren Händen vor dem Haus stand und auf die Ansprache der Polizisten nicht reagierte. Weil diese davon ausgehen mussten, dass der Mann bewaffnet sein könnte, sei der Einsatz eines Tasers in Erwägung gezogen worden. Durch gutes Zureden habe der 42-Jährige dann aber widerstandslos gefesselt werden können. Bei ihm wurde ein schwarzes Taschenmesser gefunden, mehrere Zeugen gaben an, dass der Mann niemanden mit diesem Messer konkret bedroht hat. Der 42-Jährige wurde in eine Fachklinik gebracht.