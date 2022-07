Eine Achtjährige ist am Dienstag laut Polizei in der Straße Am Weidenschlag (Oggersheim) von einem Unbekannten angesprochen worden. Dieser habe das Mädchen aufgefordert, ihm bei einer Panne eines silbergrauen Autos zu helfen. Das Kind ging den Beamten zufolge nicht darauf ein. Der Mann wird wie folgt beschrieben: über 50 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß, kräftig und mit „Bierbauch“, graues, volles, kurzes Haar, grauer Vollbart. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0621 9632403 bei der Polizei zu melden.

Eltern, deren Kind davon erzählt, von Fremden angesprochen worden zu sein, rät die Polizei: Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat. Vermeiden Sie Gerüchte, teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke und melden Sie den Vorfall der Polizei. Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor. Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen. Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz.