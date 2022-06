In Oggersheim war am Mittwochnachmittag die Polizei im Einsatz und hat am Ende einen 42-Jährigen in Handschellen in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, forderte die Polizei gegen 12.30 Uhr eine Streife des Kommunalen Vollzugsdiensts an, weil für den Mann Maßnahmen gemäß des Landesgesetzes über Hilfen bei psychischen Erkrankungen zu prüfen waren. Den Polizeibeamten zufolge hatte der 42-Jährige eine Nachbarin angegriffen und sich danach in seine Wohnung begeben. Vor Ort habe die Mutter des Mannes den Einsatzkräften zunächst den Zutritt verwehrt, ehe die Beamten die Wohnung dann betreten konnten. Nachdem sie den Mann in Handschellen ins Krankenhaus gebracht hätten, sei es der KVD gewesen, der ihn zur ärztlichen Untersuchung begleitet habe. Der Mann wurde dort stationär aufgenommen.