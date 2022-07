Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Mittwochabend in Oggersheim einen 19-Jährigen ins Gesicht geschlagen hat. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht gegen 18.30 Uhr in der Dürkheimer Straße. Der Heranwachsende war an einem Fußgänger vorbeigelaufen, als dieser ihn am Arm packte und unvermittelt schlug. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Der Schläger ist etwa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, hat sonnengebräunte Haut und einen grauen Kinnbart. Er trug weiße Arbeitskleidung (Shorts und T-Shirt) und eine Baseball-Kappe. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2403.