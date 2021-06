Mehrere Jugendliche sollen am Dienstag einen 17-Jährigen an der Straßenbahn-Endhaltstelle in der Mörikestraße (Oggersheim) geschlagen haben. Laut Polizei wartete der junge Mann gegen 13.15 Uhr an einem dortigen Dönerladen, als sechs Jugendliche ihn zunächst provozierten. Den Beamten zufolge versuchte der 17-Jährige, in die einfahrende Straßenbahn der Linie 4 einzusteigen. Daran hinderten ihn jedoch die Täter und schlugen auf ihn ein – dabei wurde der 17-Jährige leicht am Kopf verletzt. Laut Polizei gelang es ihm dennoch in die Straßenbahn einzusteigen, die Täter flüchteten in Richtung Schillerstraße und Gesamtschule. Sie werden wie folgt beschrieben: zwischen 1,40 bis 1,70 Meter groß, etwa 15 Jahre alt. Einer von ihnen trug ein rotes T-Shirt und eine rote Kappe falsch herum auf dem Kopf. Ein anderer war mit weißer Trainingsjacke sowie roter Jogginghose bekleidet, ein Dritter trug ein rotes T-Shirt und war mit schwarzem Rucksack unterwegs. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/ 963 - 2403.