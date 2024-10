Schon lange wurde als Idee über sie gesprochen, seit diesem Schuljahr sind die ersten drei Ludwigshafener Familiengrundschulzentren Realität. Am Donnerstag fiel der offizielle Startschuss an der Bliesschule in West. Die Mainzer Bildungsministerin Stefanie Hubig konnte dabei in viele strahlende Gesichter sehen.

Es ist die Elternsprecherin Iffet Catalkaya, die in der Aula der Bliesschule am eindrucksvollsten beschreibt, worum es bei den neuen Familiengrundschulzentren