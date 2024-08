Wie im Vorjahr organisiert die Tennisabteilung des TV 1896 Ruchheim vom 19. bis 22. September ein bundesweit ausgeschriebenes Tennisturnier.

Neu ist die Einteilung in fünf Wettbewerbe: Herren (Leistungsklasse 1-25), Herren 40 (LK 3-25), Herren 50 (LK 3-25), Herren 55 (LK 3-25) und Herren 60 (LK 3-25). Geplant sind jeweils 16er Felder, bei mehr Meldungen werden am Donnerstag, 19. September, ab 16 Uhr Qualifikationsspiele ausgetragen. Gespielt wird im K.o.-System mit einer Nebenrunde, an der alle Verlierer des ersten Durchgangs teilnehmen können.

Die ersten Spiele der Turnier- Hauptrunde sind am Freitag, 20. September, ab 12 Uhr angesetzt. Jochen Petry, Turnierleiter und Sportwart des TV Ruchheim, ist mit der momentanen Anzahl der Anmeldungen zufrieden, würde sich aber in der Gruppe Herren Aktive sowie den Feldern H 40 und H 50 weitere Meldungen wünschen. Die Turnieranmeldung erfolgt über das Internet-Portal „mybigpoint Tennis“, Meldeschluss ist der 14. September, 22 Uhr. „Jetzt hoffen wir nur noch auf gutes Wetter, damit wir wieder spannungsreichen Tennissport erleben dürfen“, erklärt Tennis-Abteilungsleiter Rainer Betz.