Fahrlässiger oder vorsätzlicher Umgang mit offenem Feuer ist nach Ansicht der Polizei die Ursache für den Kellerbrand am Samstagabend in der Fabrikstraße im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof. 78 Menschen und mehrere Tiere mussten wegen der starken Rauchentwicklung von der Feuerwehr gerettet werden. Am Montag war ein Brandexperte in dem Mehrfamilienhaus. Diese Ermittlungen haben ergeben: Das Feuer brach im Keller an einer Couch aus. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei auf 80.000 Euro. Die Bewohner können nun in ihre Wohnungen zurückkehren. Das Haus war wegen fehlender Stromversorgung seit Samstagabend nicht bewohnbar. Die Anwohner kamen solange entweder bei Verwandten oder Bekannten unter. Einige Menschen wurden von der Stadt vorübergehend in der Eberthalle untergebracht. Weitere Hinweise von Zeugen an die Polizei, Telefon 0621/963-2773.