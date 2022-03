Ein offener Treff für geflüchtete Ukrainer und Freunde findet am Sonntag, 13 bis 17 Uhr, in der Ludwig-Wolker-Freizeitstätte in Süd statt (Jugendzentrum, Karl-Krämer-Straße 6). Man erreicht sie mit der Linie 10 in Richtung Luitpoldhafen (Endhaltestelle), dann fünf Minuten Fußweg. Veranstalter ist der Internationale Bauorden, Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar für Novograd-Volynskji. Kontakt: Valentyna Sobetska, Telefon 0621 6355-4946.