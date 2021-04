Ab 21. April ist das TV-Angebot des Offenen Kanals (OK) Ludwigshafen in „High Definition“ und damit in deutlich verbesserte Bildqualität empfangbar, verbunden mit einem Wechsel des Programmplatzes im digitalen Kabel. Am 3. Mai wird die bisherige Ausstrahlung in geringerer Bildqualität eingestellt. Um OK-TV Ludwigshafen weiterhin zu empfangen, ist die daher die Durchführung eines Sendersuchlaufs am Kabelreceiver erforderlich. Lediglich die Giga-Box von Vodafone-Kabel-Deutschland erledigt diesen Vorgang automatisch, wie die Verantwortlichen um OK-Leiter Wolfgang Ressmann weiter berichten. Bei Umstellungsproblemen steht unter Telefon 0621/54560230 eine Hotline bereit. Weitere Informationen können über den Link http://www.oktv-rlp.de aufgerufen werden.