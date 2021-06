Anlässlich des Weltflüchtlingstags am Sonntag, 20. Juni, zeigt der Offene Kanal Ludwigshafen an diesem Tag Kurzfilme, Interviews und Dokumentationen zum Thema Flucht. Mit dabei sind unter anderem die aktuellen Ausgaben des Alvivi-Magazins, das sich an Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund richtet. Außerdem gibt es ein Gespräch mit Peter Ruhenstroht-Bauer, Geschäftsführer und Nationaler Direktor der UNO-Flüchtlingshilfe, sowie Chris Melzer und Nina Hager vom UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR). Hager berichtet aus dem Libanon über die dortige Situation. „Wir freuen uns sehr, dass durch die Kooperation von Bürgermedien und der UNO-Flüchtlingshilfe Deutschland die Öffentlichkeit vor Ort über die Notwendigkeit der aktiven Hilfe für Flüchtlinge informiert wird“, sagt Wolfgang Ressmann, Leiter des Offenen Kanals und Vorsitzender des Bundesverbands Bürgermedien. Die Beiträge sind am Sonntag von 12 bis 15 Uhr und von 17 bis 21 Uhr zu sehen.