Gemeinsam mit zahlreichen Ehrenamtlichen und Wegbegleitern feiert die Medienanstalt Rheinland-Pfalz in diesem Jahr „40 Jahre Offene Kanäle“. Den Höhepunkt des Jubiläums bildet der „OK-Tag“, ein großes Netzwerktreffen der Bürgermedien. Er findet am Samstag, 29. Juni, in Ludwigshafen hinter der Medienanstalt in der Turmstraße 10 (West) statt. Beginn ist um 10 Uhr. Neben der Verleihung des Bürgermedienpreises sind Festreden und Workshops geplant. Vor Ort sind der ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck, Jurymitglieder des diesjährigen Bürgermedienpreises, Heike Raab, Staatssekretärin und Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa und Medien, Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos), Albrecht Bähr, Versammlungsvorsitzender der Medienanstalt, und Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt. Weitere Informationen gibt es unter www.oktv-rlp.de/mitmachen/ok-tag/. Eine Anmeldung zum „OK-Tag“ ist bis Donnerstag, 27. Juni, 12 Uhr, per E-Mail an kommunikation@medienanstalt-rlp.de möglich.