Der Offene Kanal Ludwigshafen beteiligt sich an der Internetplattform Bürgermedien-gegen-Rechtsextremismus.de. Der Bundesverband Bürgermedien möchte damit „das breite Spektrum von Radio- und Fernsehbeiträgen deutscher Bürgersender in der Auseinandersetzung mit rechtsextremistischem und nazistischem Gedankengut“ dokumentieren. Die Internetplattform werde immer wieder um aktuelle Produktionen erweitert, wie der Bundesverband mitteilt, zu dessen Vorsitzenden auch Wolfgang Ressmann, Leiter des Offenen Kanals Ludwigshafen, gehört. Zu sehen sind unter anderem Sendungen über den Prozess nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke sowie Zeitzeugengespräche, Tagungsdokumentationen und Kulturbeiträge. Auch mehrere Beiträge aus Ludwigshafens können abgerufen werden, darunter eine Aufzeichnung der Opernaufführung „Der Kaiser von Atlantis“, die 2019 in der Rhenushalle am Luitpoldhafen aufgeführt wurde. Dazu gibt es auch ergänzende Diskussionsbeiträge auf der Plattform.