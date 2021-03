Die „fehlende Aktivität unserer Kulturverwaltung und unseres Nationaltheaters“ beklagen fünf Mitglieder des Kulturausschusses in Mannheim in einem Offenen Brief. In einer Sondersitzung am Mittwoch haben sich Kulturamt und Theater gerechtfertigt.

Man könne „keine wesentlichen Initiativen der Kulturverwaltung erkennen, die der Kulturkrise begegnen können“, hatten die Unterzeichner – die Grünen Angela Wendt, Markus Spengler, Gerhard Fontagnier sowie Helen Heberer und Thorsten Riehle von der SPD – bemängelt. Und es sei beschämend, wenn diese Lücken von privaten Initiativen geschlossen werden müssten. Zudem vermisse man die kulturelle Präsenz des Nationaltheaters und verstünde nicht, „warum ein großes Haus derart stillgelegt ist“.

Marc Stefan Sickel, Geschäftsführender Intendant, verwies darauf, dass spartenübergreifend nicht nur 71 Streamings seit dem ersten Lockdown veröffentlicht wurden, sondern auch 21 Premieren und viele kreative Inhalte wie Podcasts und Instagram-Theater. „Wir mussten uns in kürzester Zeit neue Formate im digitalen Raum erobern“, sagte Opern-Intendant Albrecht Puhlmann. „Verstörend ist das Misstrauen, das uns hier entgegengebracht wird.“

Dass sie nicht die Belegschaft, sondern die Spitze des Theaters gemeint hätten, relativierten die Unterzeichner des Briefs. „Wir haben auch Fehler gemacht und waren nicht differenziert genug“, sagte Gerhard Fontagnier (Grüne). Dass der Kulturausschuss zugleich als Betriebsausschuss des Nationaltheaters fungiere und daher viel direkter informiert werden müsse, auch in Sachen Generalsanierung, betonte Thorsten Riehle (SPD).

Mehr zum Thema