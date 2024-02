Die VTV Mundenheim befinden sich in der Oberliga auf Meisterkurs. Gegen Verfolger Bingen sieht es allerdings kurz vor Schluss nicht nach einem Erfolg aus. Neun Minuten stellen das Spiel auf den Kopf.

Die Gäste aus Bingen sanken nach dem Schlusspfiff zu Boden, stierten mit leerem Blick hinüber zu den feiernden Mundenheimern, die ihr eigenes Glück vor 270 Zuschauern selbst kaum fassen konnten und einen Heimsieg feierten, der neun Minuten vor dem Ende beim Rückstand von 20:24 noch utopisch erschienen war. Aber in diesem Spiel aus drei Akten gab es einen furiosen Schlussakkord. Mundenheim schlug am Ende den Tabellendritten HSG Rhein-Nahe Bingen mit 27:26 (12:13) und profitierte zugleich von der Schlappe von Verfolger SG Saulheim. Damit beträgt der Vorsprung auf Platz zwei fünf Punkte.

Tatsächlich hatte es für die Mundenheimer fast schon zu perfekt begonnen. Tempo, Zielstrebigkeit und enorm viel Wille. Über 5:1 (6.) hieß es nach zehneinhalb Minuten sogar 9:3, unterbrach erst die Auszeit von HSG-Trainer Markus Herberg den Spielfluss der Gastgeber. „Am Anfang waren wir noch konsequent, aber dann haben wir komplett unsere Linie verloren“, haderte Steffen Schneider, Hauptübungsleiter der Mundenheimer. Und das nicht nur in Durchgang eins, sondern eben bis knapp zehn Minuten vor dem Ende.

Sechs Tore Rückstand

Einfallslos, ohne Tempo, ohne Spiel auf die Außenpositionen und mit den immer gleichen Fehlern ermöglichten die Gastgeber Bingen die Wende. Die nahmen die Einladung dankend an, drehten das Spiel bis zur Pause und verdauten auch das kurze VTV-Strohfeuer nach dem Seitenwechsel (14:14, 33.). Denn gefangen hatten sich die Mundenheimer längst noch nicht. Im Gegenteil. „Unser Positionsangriff war eine einzige Katastrophe“, schimpfte Schneider nicht nur ob der zehn folgenden Minuten ohne eigenen Treffer. Auch Spielzugauswahl und vor allem die Umsetzung hatten ihm nicht gefallen. Bingen zog auf 20:14 (42.) davon, steuerte im zweiten Akt einem scheinbar sicheren Auswärtssieg entgegen.

Scheinbar sicher, denn für den dritten Akt offenbarten die VTV noch einen wesentlichen Wesenszug der Mannschaft, den Schneider mit einem einzigen Wort beschrieb: „Mentalität!“ Mit genau diesem unbedingten Willen und vor allem einer deutlichen Steigerung in der Defensive läuteten die Gastgeber zur Aufholjagd. Und natürlich half es dabei auch, dass Bingen sich gerade in der Schlussphase nach einer bis dahin beinahe fehlerlosen zweiten Hälfte doch noch die ein oder andere Unzulänglichkeit leistete.

Moral stimmt

Zwei verwandelte Siebenmeter von Niklas Klein (51./53.), mit elf Toren erneut erfolgreichster Mundenheimer, ein Tor von Außen Emanuel Novo (54.) und eine Rückraumfackel von Bastian Schleidweiler (55.) stellten das Ergebnis wieder auf 24:24, was auch ein Stück weit an Adrian Cule lag, der kurz zuvor für den glücklosen Nico Klein zwischen die Pfosten gewechselt war und mit drei Paraden ebenfalls zum Faktor wurde. Den wichtigsten Ball lenkte er dabei 15 Sekunden vor dem Ende um den Pfosten, parierte den Wurf von Janik Adenau und hielt damit das 27:26 fest, das Mannschaftskapitän Timo Naas 64 Sekunden vor Schluss erzielt hatte. Es sollte die Entscheidung bleiben, weil die VTV sich auch gegen die verzweifelte offene Deckung der HSG behaupteten, über Novo in der Schlusssekunde gar noch das 28:26 auf der Hand hatten. Aber das wäre dann aber auch zu viel des Guten gewesen.

„Wir wissen, wo unsere Baustellen sind. Handballerisch war das heute sicher nicht optimal“, erklärte Schneider, der sich aber zumindest auf den unbedingten Siegeswillen seiner Mannschaft verlassen kann. Mit Mentalität und Brechstange kann man in der Oberliga eben auch Spitzenspiele gewinnen.