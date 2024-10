Das weibliche U12-Team des TFC Ludwigshafen krönt eine herausragende Oberligasaison mit dem Titelgewinn. Erst im Finale zeigten die Mädchen Nerven.

Die Favoritenrolle des TFC Ludwigshafen schien von Beginn der Saison an maßgeschneidert. Bereits in der Vorsaison ließ die Mannschaft lediglich zwei Gegentore zu – eines davon erst im Finale. Trotz der knappen 0:1-Niederlage gegen Bad Kreuznach im Endspiel setzten die Ludwigshafenerinnen bei der Mannschaftsmeldung für die darauffolgende Saison ein deutliches Zeichen: Als einziger Verein der Liga meldete der TFC zwei Mannschaften in der höchsten Spielklasse der weiblichen U12. „Unsere selbst gestellte Vorgabe war es, beide Teams spielerisch weiterzuentwickeln und an das größere Spielfeld zu gewöhnen. Für die erste Mannschaft haben wir den Titelgewinn dennoch als Ziel formuliert“, sagt TFC-Trainerin Mona Merkel.

Das insgesamt zehn Mannschaften umfassende Teilnehmerfeld der Oberliga war in zwei Gruppen unterteilt. Einem 9:0-Auswärtssieg gegen den TSV Schott Mainz folgte ein 7:0-Sieg gegen die zweite TFC-Mannschaft. Das 3:0 beim Dürkheimer HC sowie dass 13:0 gegen die TG Worms am letzten Spieltag führten zu einer aussagekräftigen Abschlusstabelle. Nach vier Spielen, 32:0 Toren und der damit einhergehenden maximalen Punkteausbeute hatten die Ludwigshafenerinnen Gruppe zwei souverän gewonnen. In der Zwischenrunde ging es zunächst gegen die TSG Heidesheim. Diese leistete zwar starken Widerstand, die TSG setzte sich aber mit 2:0 durch. Gegen den TV Alzey glückte daraufhin ein beeindruckendes 19:0.

Finalneuauflage im Halbfinale

Im Halbfinale kam es zur Wiederauflage des letztjährigen Endspiels. Dieses Mal entschied der TFC das Duell äußerst deutlich für sich und deklassierte den VfL Bad Kreuznach beim 14:0-Kantersieg. „Wir haben uns von Spiel zu gesteigert. In der Offensive, aber vor allem in der Defensive, was bei all den erzielten Toren untergeht“, bilanziert Merkel.

Im Finale ging es erneut gegen die TSG Heidesheim. Hier gelang es, die beeindruckende Leistung der bisherigen Saison zu bestätigen. Zwar kassierte der TFC die ersten beiden Gegentore, die Antwort fiel beim 10:2-Sieg aber deutlich aus. Mit insgesamt 77:2 Toren und acht Siegen aus acht Spielen können sich Luisa Catchpole, Lea Peters, Clara von Schichow, Alisea Contino, Olivia Fischer, Emma Scheffler, Marlene Rechtenbacher, Ina Kroll, Lua Nau Barbossa de Souza, Liv Honecker, Helena Marschall zusammen mit ihrer Trainerin Mona Merkel sowie Trainer Roland Hildebrandt verdient Oberliga-Meister nennen.