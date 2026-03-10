Mit dem Ringsport in Rheinland-Pfalz geht es nach einigen düsteren Krisenjahren wieder aufwärts. Zwei Ligen sind geplant.

In der neuen Saison ab dem 5. September wird es auf jeden Fall weiterhin eine Landesliga mit sechs Mannschaften geben, die allerdings unter einem neuem Namen auftreten wird: Statt Rheinland-Pfalz-Liga heißt sie künftig Oberliga. Und sie besitzt erstmals einen sportlichen „Unterbau“: Als zweite Ringerliga des Landes gibt es in Zukunft eine Verbandsliga mit vorerst vier Mannschaften. Die beiden Kampfklassen unterscheiden sich deutlich: Die sechs Oberliga-Teams bestehen wie bisher aus zehn Ringern, für die ebenfalls zehn Gewichtsklassen gebildet werden, in der Verbandsliga setzt sich ein Team nur acht Ringern zusammen.

Ein Auf- und Abstieg ist nach Angaben von Jürgen Hoffmann (Hüttigweiler), Sportreferent der Arbeitsgemeinschaft Ringen Rheinland-Pfalz (ARGE), zumindest derzeit noch nicht geplant. „Wir sind glücklich, dass es uns gelungen ist, das Ringen in Rheinland-Pfalz wieder auf einen festeren Untergrund zu stellen,“ sagt Hoffmann. „Wenn diese insgesamt zehn Mannschaften dabei bleiben und vielleicht weitere Vereine dazustoßen, können wir eventuell schon im nächsten Jahr eine weitere Verbesserung der Gesamtsituation erreichen ...“ Einen neuen Meisterschaftsablauf gibt es in der Oberliga schon jetzt: Der Meistertitel wird in einer Endrunde mit den vier Tabellenersten der Oberliga in Hin- und Rückkämpfen ermittelt.

Schüler- statt Verbandsliga

Die Oberliga 2026 besteht nach Angaben Hoffmanns aus den sechs Mannschaften der bisherigen Rheinland-Pfalz-Liga: Meister VfL Bad Kreuznach, Vizemeister VfK 07 Schifferstadt, ASV Mainz 88 II, SV Alemannia Nackenheim, WKG Metternich/Rübenach/Boden und der Kombination WKG Pfalzstark aus den Vereinen AV 03 Speyer und MS Ringen Schifferstadt. Für die Verbandsliga haben bis zum Ende des Meldetermins AC Thaleischweiler, RSC Pirmasens-Fehrbach, KSV Worms und eine zweite Mannschaft des VfL Bad Kreuznach ihre Zusage gegeben. Möglicherweise wird noch eine weitere Mannschaft hinzu kommen: Der KSC 1893 Friesenheim will laut seines Vorsitzenden Roland Veil ebenfalls melden, wenn mit dem VfK 07 Schifferstadt ein von dessen Vorsitzendem Thorsten Libowsky angestoßener „Deal“ zustande kommt.

Voraussichtlich in der nächsten Woche wollen die beiden vorderpfälzischen Vereine „Nägel mit Köpfen“ machen: Der KSC 1893 Friesenheim mit Veil, dem Olympiasieger und neuen zweiten Vorsitzenden Pasquale Passarelli, seinen Trainern André Zoschke und Holger Rotermund sowie der VfK-Vorsitzende Libowsky streben eine freundschaftliche Zusammenarbeit an, die sich von einer traditionellen Wettkampfgemeinschaft (WKG) allerdings deutlich unterscheidet. Veil: „Wir hätten zur Zeit nur fünf oder sechs verbandsligataugliche Ringer, bräuchten aber mehr als doppelt so viele. Da könnte uns der VfK Schifferstadt aus seinem großen Reservoir mit einigen Athleten aushelfen und uns Ringer ausleihen ...“ Veil ist optimistisch, dass diese Zusammenarbeit zustande kommt, die neue Verbandsliga würde dann aus vorerst fünf Mannschaften bestehen.

Nicht dabei sind Vereine, die über eine starke Jugendabteilung, aber über keine ausreichende Anzahl ligatauglicher Ringer verfügen: Der ASV Ludwigshafen wird nach Mitteilung seines Vorsitzenden Gerd Mohra vorerst ebenso wenig für eine Landesliga melden wie die TSG Haßloch oder der RSV Olympia Neustadt. Sie wollen ihren Nachwuchsringern Möglichkeiten zu sportlicher Aktivität in der Schüler-Pfalzliga geben, die zuletzt aus den Vereinen AC Thaleischweiler, TSG Haßloch, ASV Ludwigshafen und VfK 07 Schifferstadt bestand.