Oberligist Arminia Ludwigshafen kommt gehörig unter die Räder. Diese guten Wünsche wechseln zwischen den Trainern. So geht es im engen Rennen um den Klassenverbleib weiter.

Oberligist FC Arminia Ludwigshafen geriet am Samstag beim Tabellenzweiten FK Pirmasens mit 1:7 (1:3) vor 530 Zuschauern gehörig unter die Räder. Durch die Niederlage fiel die Arminia auf den vorletzten Platz zurück. „13 Minuten haben wir gut umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Und dass wir 1:0 in Führung gehen, ist auch ein eher seltenes Erlebnis. Anfangs habe ich uns tatsächlich nicht schlecht gesehen“, sagte Arminen-Trainer Ralf Gimmy.

Tatsächlich konnten die Gäste die Begegnung in den ersten Minuten ausgeglichen gestalten. Entsprechend groß war der Jubel als Yassin Memokoh nach einer gut getimten Flanke von Luis Moog per Kopf mit seinem 13. Saisontor das 1:0 für die Gäste erzielte. Gimmy hatte seine Startelf im Vergleich zur Vorwoche auf vier Positionen verändert.

Für die gesperrten Ricardo Antonaci und Kevin Selzer sowie Maximilian Krämer und Bastian Hommrich spielten Philip Krischa, Julian Malburg, Memokoh und Leon Zinnicke. Nach der Führung war es aber schnell vorbei mit der Ludwigshafener Herrlichkeit. Torjäger Marc Ehrhart wendete mit zwei Treffern innerhalb von zwei Minuten (13., 15.) das Blatt.

Hartlieb analysiert

„Wir haben gut angefangen. Dann kassieren wir innerhalb kurzer Zeit drei Tore bis zur Halbzeit. Als nach dem Wechsel sofort das 4:1 fiel, wurde es natürlich ganz schwer“, sagte Ludwigshafens Lukas Hartlieb, der den gesperrten Antonaci als Kapitän vertrat. Ehrhart machte in der 31. Minute per Strafstoß seinen Hattrick perfekt.

Der eingewechselte Dennis Krob erhöhte nur vier Minuten nach dem Wechsel nach einem schönen Pass in die Tiefe auf 4:1. Gästetorwart Kevin Urban war nach der Niederlage und sieben Gegentoren restlos bedient. „Es ist schwer das in Worte zu fassen. Der Start war gut und eigentlich hatten wir da Rückenwind. Dann kam der schnelle Doppelschlag. Anschließend hat man gesehen, was die Pirmasenser können, wenn sie loslegen. Trotzdem darf das so nicht passieren. Jetzt haben wir noch zwei Endspiele“, sagte Urban.

Den sicher rettenden fünftletzten Platz belegen aktuell die Sportfreunde Eisbachtal mit 34 Zählern. Ludwigshafen (31) empfängt am nächsten Spieltag FV Diefflen (36) und gastiert am letzten Spieltag beim SC Idar-Oberstein (32 Punkte). Der 15 Platz, den aktuell der FV Dudenhofen (33) innehat, reicht zum Klassenerhalt, wenn der Oberligazweite aufsteigt.

Gimmy fair

In der zweiten Hälfte blieb der Pirmasenser Torwart Lukas Kupper beschäftigungslos. Ludwigshafen fing sich drei weitere Treffer durch Till Decker (68.), Nico Wiltz (69.) und Ehrhart (75.) ein. Der Strafstoß, der dem 7:1 für Pirmasens vorausging, war allerdings deutlich überzogen. „In der Defensive waren wir gegen einen starken Gegner zu anfällig und zweikampfschwach. Nach dem 4:1 war die Messe gelesen. Und das 7:1 spiegelt dann auch die Kräfteverhältnisse wieder“, sagte Trainer Gimmy, der dem FKP alles Gute für die Aufstiegsspiele wünschte.

Die Hausherren hatten in der Folge einige Male die Möglichkeit – doch das 100. Saisontor wollte einfach nicht gelingen. Trotzdem war Pirmasens’ Trainer Daniel Paulus stolz auf sein Team. „Wir haben bislang eine tolle Saison gespielt und hätten noch mehr Tore machen können heute“, so Paulus. Dem Kollegen Gimmy und dessen Team wünschte Paulus den Klassenerhalt.