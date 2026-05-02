Nach zwei Unentschieden in der Oberliga Rheinhessen-Pfalz musste das HLZ Friesenheim-Hochdorf III zum dritten Mal gegen die TG Osthofen antreten.

Der zweite freie Platz für die Aufstiegsrelegation zur Regionalliga war zu vergeben. Eine Chance, die sich Osthofen nicht entgehen ließ. Auch weil ein ehemaliger Jugend-Nationalspieler über sich hinauswuchs. Schon Minuten vor dem Abpfiff hatte Benjamin Wingerter das Coaching eingestellt und setzte sich mit finsterer Miene zwischen seine Spieler auf die Auswechselbank.

Er war restlos bedient. Schon fast wütend, aber sichtlich enttäuscht. So blieb er in den ersten Minuten auch nach dem Abpfiff dort sitzen, wirkte regungslos, während seine Spieler mit dem Gegner aus Osthofen abklatschten. Es war ein Moment, der hätte so nicht sein müssen. Das HLZ Friesenheim-Hochdorf III ging im Entscheidungsspiel zur Aufstiegsrelegation gegen den punkt- und nach den beiden direkten Duellen torgleichen Konkurrenten mit 22:30 (13:10) vor über 600 Zuschauern in der vorzeitig geschlossenen Halle des Schulzentrums Mundenheim „unter“.

Die Art und Weise, wie das HLZ in der zweiten Hälfte von den Wonnegauern vorgeführt wurde, glich einem Offenbarungseid. „Osthofen hat uns hier klar den Stecker gezogen, danach ging nichts mehr“, so Wingerter. Kein Biss mehr in der Abwehr, haarsträubende Passfehler und keine Präzision bei den Abschlüssen, das waren die wesentlichen Gründe, weshalb die Spielgemeinschaft vor einer Rekordkulisse trotz der Führung ab der 45. Minute erstmals mit 18:19 nach drei Toren von Esteban Wolf ins Hintertreffen geriet.

Wingerter scheitert

Und das auch noch in Unterzahl. Wingerter versuchte immer wieder die Mannschaft aufzumuntern, ohne Erfolg. Weder Nils Mader, Levin Bohn, Simon Wacker, Felix Köser oder Malte Dorra konnten noch zulegen. „Wir haben komplett den Faden verloren, fast nur noch Fehler gemacht und Osthofen hat uns hierfür eiskalt bestraft“, so Wingerter.

Dabei sah es noch nach der ersten Hälfte für die Vorderpfälzer noch gut aus. Nach 30 Minuten führte das HLZ, das personell auf seinen gewohnten Kader vertraute, mit 13:10 Toren und hatte entsprechend dem Spielverlauf auch die Chance seinen Vorsprung auszubauen. Dabei stand ihnen Rouven Hahn, der brillante Torhüter der Rheinhessen oftmals im Wege.

Dennoch gelang Dorra mit seinem „Hammer“ aus zehn Metern erstmals die Führung, ehe er mit einem Siebenmeter nachlegte. Das HLZ war im Flow und die eigenen Fans mit Trommeln ausgestattet sorgten bis zur 40. Minute für lautstarke Stimmung in der Halle. Denn nach dem Wiederanpfiff konnte das HLZ das Spiel so fortsetzen, wie es in den ersten 30 Minuten geendet hatte.

Doppelschlag Bohn

Levin Bohn mit einem Doppelschlag zum 15:11, dann war es Vincent Hörner, der per Siebenmeter zum 16:12 (37.) ebenfalls auf vier Tore erhöhte. Danach ging fast nichts mehr beim HLZ. Mit jedem weiteren Tor spielte sich Osthofen in einen Rausch, während den Vorderpfälzern immer mehr die Kräfte schwanden.

„Sicherlich sind wir enttäuscht, denn wir hatten uns das anders vorgestellt, wir sind einfach nicht mehr in unser Spiel gekommen“, sagte Levin Bohn. Dagegen klappte bei Osthofen fast alles fehlerfrei. Und die letzten 15 Minuten wurden zur Gala von Paul Bonin, dem 21 Jahre alten Spielmacher. Der frühere Jugendnationalspieler erzielte sechs seiner 11 Tore, nachdem die Partie gekippt war.

Vorausging das starke Comeback von Esteban Wolf, der für den Ex-Friesenheimer Niklas Schwarz in die Partie kam. Osthofen sorgte für eine Leistungsexplosion und siegte in der zweiten Hälfte gegen das HLZ mit 20:9. „Wir haben ein Tor nach dem anderen gemacht, waren wieder da und haben als Mannschaft dann auch wieder an uns geglaubt“, brachte TGO-Coach Mirko Höfler die Aufholjagd auf den Punkt. Und deren Reise ist jetzt noch nicht zu Ende. Mit dem Sieg gegen das HLZ haben sie sich den Platz in der Aufstiegsrelegation zur Regionalliga erkämpft.