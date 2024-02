„Es ist für uns ein richtungsweisendes Spiel“, sagt Torhüter Nico Klein. Am Samstag haben seine VTV Mundenheim in der Handballoberliga die HSG Rhein-Nahe Bingen zu Gast. Mit einem Erfolg könnten die Gastgeber ihren Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen.

Leicht wird diese Aufgabe sicher nicht, weiß Klein. „Bingen ist durch die Bank gut besetzt. Sie haben zwei starke Außen, einen wurfgewaltigen Rückraum und können über 60 Minuten Tempo gehen“, zählt er auf. Tabellenplatz drei sei daher kein Zufall, sondern Ausdruck einer starken Runde des Vorjahresvierten. Die VTV erfüllten bislang die Erwartungen, liegen mit drei Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze. „Wir sind gerade im Flow und wollen den auch beibehalten“, kündigt Klein an. Er hofft auf ein gut gefülltes Schulzentrum Mundenheim und die entsprechende Unterstützung durch die Anhänger. „Wir wollen unsere Heimstärke ausspielen“, erklärt der Torhüter-Routinier.

Ihre Bestbesetzung werden die VTV dafür allerdings voraussichtlich nicht aufbieten können. „Hinter dem ein oder anderen steht noch ein Fragezeichen.“ Der Kader sehe wohl ähnlich aus wie beim Sieg in Vallendar vor Fasching. Luka Wilbrandt, Bastian Schleidweiler und auch Yannick Treiber waren dort nicht mit von der Partie. Die endgültige Aufstellung ergebe sich aber wohl erst kurzfristig.

Außer Frage steht, dass die Mundenheimer mit reichlich Selbstvertrauen ins Spiel gehen werden. Seit elf Partien sind die VTV schließlich ungeschlagen, haben den Platz an der Sonne erobert. „Wir stehen gerade oben und dort wollen wir auch bleiben. Dafür investiert jeder Einzelne von uns viel. Es läuft bei uns gerade“, stellt der Torhüter fest. Und dies solle noch möglichst lange anhalten. Los geht es am Samstag im Schulzentrum Mundenheim um 19.30 Uhr.