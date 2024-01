Derby und Spitzenspiel in einem. In der Handball-Frauen-Oberliga der Damen empfängt Spitzenreiter FSG Ketsch/Friesenheim am Freitag den Tabellenvierten TSG Haßloch. Spielbeginn im Friesenheimer TSG-Sportzentrum ist um 20 Uhr.

„Das ist doch mittlerweile normal, dass wir nur acht, neun Spielerinnen zur Verfügung haben“ – Eyub Erden, Trainer der FSG Ketsch/Friesenheim, nimmt die Personalsituation seiner Mannschaft mittlerweile nur noch mit einem Schulterzucken zur Kenntnis. Zum Rückrundenauftakt in Köllertal hatte er in der vergangenen Woche gerade einmal zehn Spielerinnen zur Verfügung, darunter mit Lena Dettling eine Torfrau. Vor dem Derby gegen Haßloch wird er voraussichtlich wieder ein wenig mehr Variationsmöglichkeiten haben, auch wenn Lara Schneider nach ihrem Bänderriss weiter fehlt. Immerhin wird Maike Freitag nach langer Verletzungspause zurück zum Kader stoßen. „Aber dafür war Johanna Werthmann unter der Woche krank. Wir müssen sehen, ob es am Freitag für sie schon wieder für einen Einsatz reicht.“ Mit acht Treffern war Werthmann in der Vorwoche die erfolgreichste Werferin aus dem Feld für die FSG.

Überhaupt ist es die Angriffsleistung seiner Mannschaft, die Erden nach wie vor Sorgen bereitet. „Wir verwerfen einfach zu viele freie Bälle.“ Er hofft darauf, dass gegen Haßloch der Knoten platzt. Der Schlüssel dafür liege einmal mehr in der Abwehrarbeit. Und die hat zum Jahresbeginn schon wieder gut funktioniert. „Wenn wir daraus in unser Tempo kommen, wird es auch für Haßloch schwer.“ Er hofft, dass seine Mannschaft das Derby gut annimmt und trotz der zu erwartenden Zuschauer nicht übermotiviert verkrampft. „Wenn wir von Anfang an gut in unser Spiel kommen, sehe ich gute Chancen für uns“, so Erden.