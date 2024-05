Im letzten Saisonheimspiel erhielten die Spieler der VTV Mundenheim die verdiente Ehrung für eine herausragende Saison. Und ein besonderes Tor gab es noch dazu.

Der Präsident des Pfälzer Handballverbandes, Ulf Meyhöfer, gratulierte mit einer Meisterurkunde und einer Siegermedaille zur Oberligameisterschaft. Das 38:19 (19:9) gegen den TuS KL-Dansenberg II hatte darauf keinen Einfluss mehr.

Es war ein Abend im Zeichen des Abschieds. Mit Yannick Treiber, der in 20 Jahren Handball nur das VTV-Trikot getragen hatte, und Marco Binnes (seit 2015) verlassen langjährige Spieler den Verein. Manuel Novo beendet seine Spielerkarriere, bleibt den VTV künftig aber als Co-Trainer erhalten.

Saisontreffer Nr. 1000

Zumindest Novo (6) und Binnes (3) erhielten zum Abschluss noch einmal reichlich Einsatzzeit. Beide blickten über das eigentliche Spiel hinaus. „Im Nachhinein war es gut, dass wir schon früh zwei Spiele verloren haben. So haben wir von Anfang an gesehen, dass wir Gas geben müssen. Ab dann wurde es von der Mannschaft her zum Selbstläufer“, bilanziert Novo den Saisonverlauf mit seither 23 Siegen in Folge. Binnes schaut hingegen in die andere Richtung: „Ich bin jetzt seit vier Jahren Abteilungsleiter. In der Dritten Liga wird wieder einiges an Organisation auf mich zukommen.“ Er verriet außerdem das eigentliche Ziel gegen den Abstiegskandidaten aus Dansenberg: „Wir wollten unbedingt 35 Tore schießen.“ Schließlich war dies gleichbedeutend mit dem 1000. Saisontreffer. Erzielt wurde er von Routinier Sascha Hanke bei seinem mittlerweile x-ten Comeback.

Anders als beim 30. Tor des Tages kostet ihn dieses Tor voraussichtlich aber keine Getränkezahlung für die Teamkollegen: „Für das 1000. Tor gibt es keine Position im Strafenkatalog, weil das für eine Saison viel zu absurd ist“, erklärt der 39-Jährige. Die VTV haben das Ziel schon einen Spieltag vor Saisonende erreicht, stellen damit den mit mindestens 1000 Toren stärksten Angriff der Liga und mit nur 752 Gegentoren auch die stärkste Abwehrreihe.

Klare Angelegenheit

An der zerschellte auch der Gast aus Dansenberg, liefen die Gastgeber nach Ballgewinnen Gegenstoß um Gegenstoß. Nach sieben Minuten stand es bereits 8:2 für die Gastgeber, davon vier Treffer aus dem Schnellangriff. „Ich glaube, wir haben heute nur elf Tore aus dem Positionsspiel gemacht“, bilanziert Trainer Steffen Schneider, der die VTV bereits zum zweiten Mal in Liga drei führte und ebenfalls die gesamte Saisonleistung sah. „In einer so ausgeglichen starken Oberliga mit elf Punkten Vorsprung Meister zu werden, ist schon herausragend.“

Zum Spiel selbst konnte er wenig sagen, weil die Kräfteverhältnisse dafür viel zu eindeutig verteilt waren. Nur kurz ging die Konzentration bei den VTV ein wenig verloren, verkürzten die Gäste nach dem 11:3 (14.) auf 16:9 (25.). Von einer „Aufholjagd“ konnte man dabei aber nicht sprechen, denn bis zur Pause hatten sich die VTV wieder gefangen, legten standesgemäße zehn Treffer zwischen sich und die Dansenberger und verloren diesen Fokus bis zum Ende nicht mehr. Für den TuS hängt der Klassenverbleib nun von den beiden letzten Partien ab – und ob die eigene erste Mannschaft weiter dort antreten wird.

PfHV-Präsident Meyhöfer verband mit dem Aufstieg der VTV die Hoffnung, dass es dieses Mal ein längeres Gastspiel geben wird – bislang folgte jedes Mal der direkte Wiederabstieg. „Es ist eine undankbare Liga, weil viele Vereine es als Durchgangsliga sehen und enorm viel Geld investieren.“ In dieser Gefahr sieht er die Mundenheimer aber nicht: „Die VTV stehen dafür, dass sie die Sache mit Bodenhaftung angehen.“ Die ging nur beim Feiern nach der Partie ein wenig verloren.