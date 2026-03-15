Mit einer ordentlichen Leistung beim SV Gonsenheim holt der FC Arminia Ludwigshafen den fünften Auswärtssieg. Trainer Marco Laping ist mit seinem Team sehr zufrieden.

Das schwere Auftaktprogramm nach der Winterpause ließ vermuten, dass der FC Arminia in den Tabellenkeller abrutschen würde. Doch nach dem 2:0 (1:0)-Sieg beim SV Gonsenheim können die Rheingönheimer auf vier Punkte aus zwei kniffligen Begegnungen vor fremdem Publikum verweisen. Die Arminen belegen nach wie vor Platz 13 – der würde wohl reichen, um den Abstiegskampf positiv beenden zu können. Den nächsten beiden Auswärtsgegnern FC Emmelshausen-Karbach und FV Engers kann man gelassener entgegenblicken, auch wenn das andere Kaliber sind.

Coach Laping ließ die Mannschaft, die vor einer Woche beim FV Dudenhofen ein 1:1 erreicht hatte, bis auf zwei Ausnahmen unverändert. Für Philip Krischa, der eine Gelb-Rot-Sperre absaß, rückte Leon Zinnicke ins Team und übernahm positionsgetreu Krischas Platz. Und im Angriff belohnte der Übungsleiter Maximilian Krämer für gute Trainingsleistungen und einen couragierten Jokerauftritt in Dudenhofen mit einem Startelfmandat. Für ihn saß Noah Hannawald zunächst auf der Bank.

Partie spät entschieden

„Wir haben ein richtig gutes Spiel gezeigt und letztlich hochverdient gewonnen“, sagte Laping. Die Arminia brauchte rund zehn Minuten, um ins Spiel zu finden, musste aber nur eine knifflige Szene überstehen, als ein Abschluss der Gastgeber knapp über den Balken strich. Das Pressing der Gonsenheimer überspielte der FCA mehrmals sehr gut und kam so zu Chancen. Das Führungstor erzielte Krämer nach einem prima Doppelpass mit Steffen Straub. Der erste Schuss des Mittelstürmers wurde geblockt, doch dann hatte er keine Mühe, den Ball im zweiten Versuch über die Linie zu schieben (23.).

„Besonders freut mich, dass wir erneut so gut wie nichts zugelassen und stark verteidigt haben“, freute sich Laping. Man müsse jedoch früher die Partie entscheiden. Und weil es nur mit einem 1:0 in die Kabinen ging, mussten die Gästen eine Druckphase der Einheimischen zu Beginn der zweiten Halbzeit überstehen. Wenn ein Querpass im Strafraum ankommt, kann es vielleicht 1:1 stehen. Nach einer Stunde fiel der zweite Treffer. Einen Eckball von Straub köpfte ein Verteidiger zwar in Richtung Strafraumlinie, doch dort stand Zinnicke, nahm die Kugel aus 16 Metern per Dropkick und traf in den Winkel. „Ein Traumtor“, schwärmte der Trainer. In der Folgezeit ließen die Gäste nichts mehr anbrennen und blieben erstmals auswärts und zum zweiten Mal überhaupt in dieser Saison ohne Gegentreffer. Gonsenheim verlegte sich auf lange Bälle und packte die Brechstange aus, doch am verdienten FCA-Sieg änderte sich nichts mehr.