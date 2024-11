Oberligist FC Arminia Ludwigshafen hat den ehemaligen Regionalligaspieler Marco Raimondo-Metzger (32) verpflichtet. Der in Ludwigshafen aufgewachsene ehemalige Profi, der unter anderem beim SC Freiburg II, 1. FC Kaiserslautern II, Wormatia Worms, 1860 München und Viktoria Aschaffenburg spielte, soll bis zum Jahresende helfen. „Marco wird in der kommenden Woche zu uns stoßen. Sein Engagement ist befristet auf die dann noch folgenden vier Oberligaspiele und das Pokalspiel in Hermersberg“, informiert Trainer Chris Chorrosch. Er verspricht sich viel von Raimondo-Metzger, der mit der Erfahrung aus rund 150 Regionalligaspielen, Kopfballstärke und Qualitäten im Bereich der Standards verfüge. Der Innenverteidiger, der montags in der Baller League, einer von Lukas Podolski und Mats Hummels gegründeten Hallenfußball-Liga, im Einsatz ist, wird laut Chorrosch mittwochs aus München kommen, zwei Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolvieren und am Samstag dem Kader angehören. „Denkbar ist, dass wir mit einer Dreierkette agieren werden“, überlegt der Coach.