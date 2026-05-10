Eine passable, ja gute erste Halbzeit, ein klares Chancenplus, Einsatz, Wille und Biss sind zu erkennen. Doch wieder einmal steht FC Arminia Ludwigshafen mit leeren Händen da.

Die Schlinge um den Hals des Oberligisten FC Arminia Ludwigshafen zieht sich immer fester. Die Spiele, um die Abstiegsränge zu verlassen, werden weniger und weniger werden auch die Akteure, die helfen sollen den Klassenverbleib noch zu realisieren. Genauso hart wie die 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Cosmos Koblenz treffen die Arminen die Platzverweise von Kevin Selzer und Ricardo Antonaci binnen sieben Minuten. Die beiden Routiniers werden dem FCA am kommenden Samstag beim Tabellen-zweiten und Aufstiegsaspiranten FK Pirmasens fehlen. Ein Überraschungscoup ist so fast unmöglich.

Das Szenario wiederholt sich fast wöchentlich, egal wie der Trainer heißt: „Bevor wir in Rückstand geraten, müssen wir in einer guten ersten Halbzeit längst in Führung sein“, hadert Coach Ralf Gimmy wie alle seine Vorgänger. Eine zutreffende Einschätzung, denn das Chancenverhältnis im ersten Abschnitt lautete 4:1. Da zählt das Abseitstor von Noah Hannawald nach drei Minuten gar nicht mal mit. Weniger später fehlte Hannawalds Querpass auf den einschussbereiten Bastian Hommrich das richtige Timing (6.). Und nach einer guten Hereingabe von Hommrich traf A-Junior Luis Moog den Ball nicht voll (13.). Später verzog der gut freigespielte und mutig agierende Moog in aussichtsreicher Position. Eine Führung wäre verdient gewesen.

Taktik geht vorerst auf

„Wir wollten Cosmos keine Räume geben und lange Bälle der Koblenzer auf die schnellen Stürmer unterbinden. Das ist uns bis zur Pause gut gelungen“, analysiert Gimmy. In der Tat besaßen die Gäste gegen griffige, laufstarke und gut eingestellte Arminen bis zum Wechsel nur eine Chance. Da fehlte der Dreierreihe für wenige Augenblicke die Kompaktheit, sodass sich zentral eine Lücke ergab, in die Kebir Canpolat stieß. Doch seinen Schuss parierte Kevin Urban (44.). Dies war aber schon nach der besten Möglichkeit des FCA, als Antonaci nach einem Querpass von Hannawald in bester Schussposition am stark reagierenden Torwart Josue Duverger scheiterte (35.). „Auch wenn es eine Wahnsinnsreaktion des Torhüters war, muss ich platzierter abschließen“, übt der Kapitän Selbstkritik.

Ein umstrittener Foulelfmeter sollte die Partie zu Beginn der zweiten Halbzeit nachhaltig beeinflussen. „Der Gegenspieler fädelt clever ein und es kommt zum Kontakt mit dem Knie“, schildert Lukas Hartlieb die Szene und wähnte den Koblenzer zuvor im Abseits (46.). Schiedsrichter Lukas Rohn zögerte einen Moment und entschied sich dann, Strafstoß zu pfeifen. Urban ahnte zwar die richtige Ecke, doch der Ball von Cosmos-Kapitän Behadil Sabani war hart und platziert geschossen und schlug neben dem Pfosten ein (48.). Das war der erste Knackpunkt in dieser Begegnung. „Nach dem 0:1 mussten wir mehr riskieren und sind etwas offener geworden“, erklärt der Trainer.

Zwei Nackenschläge

Bald folgte der nächste Nackenschlag. Selzer und der clevere, kaum zu bremsende und zum besten Mann auf dem Platz avancierenden Nao Oriyama, hielten sich in bester Ringermanier gegenseitig und gingen in Strafraumhöhe, aber außerhalb des Sechzehners zu Boden. Selbst wenn Rohn auf Foul für Koblenz entscheidet, die Verhinderung einer klaren Torchance war es nicht. Das sahen auch Gimmy und seine Spieler so. Doch der Referee zückte die Rote Karte (61.). „Wir haben den Ball im Mittelfeld verloren, was den Gästen den entscheidenden Pass in die Tiefe ermöglicht hat“, nennt Antonaci die Ursache der Aktion.

Noch ehe sich die Arminia auf die veränderte Situation einstellen konnte, machte Koblenz den Deckel drauf. Auf Flanke von Jeremy Mekoma traf Oriyama zum 2:0 (65.). Doch es kam noch schlimmer für die Gastgeber. Der bereits verwarnte Antonaci sah nach einem Foul an Oriyama die Gelb-Rote Karte (68.). Dieses Mal eine korrekte Entscheidung. „Der Referee hat in wenigen Minuten die Partie entschieden“, monierte FCA-Verteidiger Julian Malburg. Spätestens jetzt war die Partie gelaufen. Bei einem satten Schuss von Canpolat an die Unterkante der Latte hatte der in doppelter Unterzahl chancenlose FCA Glück (78.). „Das ist ein herber Rückschlag. So reicht das nicht, wir schießen zu wenige Tore“, bemängelt Gimmy. Seit seiner Amtsübernahme trafen die Rheingönheimer, vom 7:0-Kantersieg gegen Schlusslicht Eppelborn abgesehen, in fünf Partien nur zweimal.