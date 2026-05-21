Noch zwei Oberligapartien stehen dem FC Arminia Ludwigshafen bevor. Er muss beide gewinnen, um nicht abzusteigen. Trainer Ralf Gimmy hadert mit einigen Problemen.

Der FC Arminia Ludwigshafen ist gefühlt ein ewiger Oberligist. Von den vergangenen 15 Spielzeiten verbrachten die Schwarz-Weißen 14 in dieser Spielklasse. Nach dem Abstieg 2017 folgte ein Jahr später die sofortige Rückkehr als Verbandsliga-Meister. Doch in der aktuellen Runde droht der zweite Abstieg, mit dem vor dem Start wohl niemand gerechnet hatte. Theoretisch kann es schon am Sonntag (Anpfiff: 16 Uhr) so weit sein, wenn der FCA sein Spiel gegen den FV Diefflen verliert und der FV Dudenhofen am Vortag gegen den SV Auersmacher gewinnt. Die Sportfreunde Eisbachtal wären aufgrund des Torverhältnisses (aktuell 24 Treffer besser) auch nicht mehr erreichbar.

Auf dieses Szenario angesprochen reagiert Trainer Ralf Gimmy genervt und fast ein bisschen unwirsch. „Darüber möchte ich mich gar nicht unterhalten, das ist kein Thema für mich“, sagt der diese Woche 66 Jahre alt gewordene Übungsleiter mit strengem Unterton. Das liegt vielleicht auch daran, weil er etwas länger gebraucht habe, um die 1:7-Packung von Pirmasens zu verarbeiten. Für Gimmy sei es die höchste Niederlage gewesen, die eines der von ihm trainierten Teams in dieser Liga habe einstecken müssen. Und auch der Gegentorschnitt von exakt drei pro Partie ist verheerend. „Das Abwehrverhalten im letzten Drittel ist schlecht, der Wille, unbedingt einen Zweikampf gewinnen zu wollen, nicht erkennbar“, klagt der Coach.

Zum Geburtstag Team eingeladen

Die mitunter fehlende Aggressivität, ist da sichtbar, wo man etwas vorsichtiger sein müsste: Im eigenen Strafraum. Seit Gimmy im Amt ist, hat der FCA bereits vier Elfmeter-Gegentore geschluckt. Hinzu kommen sechs Gelb-Rote und drei Rote Karten – viel zu viel, auch wenn der eine oder andere Feldverweis strittig gewesen ist. Sicherlich sind vier Trainer in einer Saison kein gutes Zeichen, aber die Schuld an der Misere ist bei der schlecht zusammengestellten Mannschaft zu suchen. Von 15 Rückrundenpartien wurden nur zwei gewonnen, in dieser Zeit punktete nur Absteiger Eppelborn schlechter als die Arminia.

Es ehrt Gimmy, dass er sich mit in die Pflicht nimmt. „Es ist mir nicht gelungen, die Spieler an ihre Leistungsgrenze zu führen“, räumt der Trainer ein und zieht alle Register: Trotz allem werde er versuchen, dem Team den Glauben an sich selbst zu vermitteln. Anlässlich seines Geburtstages lud er das Team ein, um fernab des Fußballs „letzte Energien freizusetzen“. Das Bemühen von Hochrechnungen gehe nicht auf, wenn man nicht selbst Siege einfahre. „In jeder Partie haben wir gute Phasen, können sie aber nicht ausdehnen oder konservieren. Plötzlich fällt ein Gegentor, die mentale Stärke geht flöten und es endet mit einer Niederlage“, beschreibt Gimmy den Ablauf vieler Begegnungen.

Einsatzzeit für Luis Moog

Trotz allem Frust erlebt der Coach auch schöne Momente. „Es ist sehr positiv und macht Spaß zu sehen, wie sich die Spieler der zweiten Garnitur präsentieren. Sie kommen gerne zu den Übungseinheiten, haben Lust zu trainieren und zu spielen“, sagt der 66-Jährige. Für ihr Engagement sind bereits vier Jungs aus der „Zweiten“ mit Einsätzen belohnt wurde. Am häufigsten Luis Moog, der zuletzt dreimal in der Startformation stand. „Luis ist ein talentierter Spieler, der das bisher sehr ordentlich gemacht hat. Der Allrounder sei entwicklungsfähig. Ähnlich sieht es Marco Dybowski, Moogs Trainer in der Reserve: „Er hat eine gute Dynamik, entwickelt Zug nach vorne, arbeitete auch viel nach hinten, ist aber noch etwas verspielt.

„Ich bin Rheingönheimer und spiele seit meinem vierten Lebensjahr für die Arminia. Das ist mein Verein. Der Sprung von der A-Klasse in die Oberliga ist schon riesig“, sagt der erst 18-jährige Fußballer, den seine Vielseitigkeit auszeichnet. In der Reserve hat er Innenverteidiger, aber auch schon auf dem rechten Flügel gespielt und acht Tore erzielt. Im Oberligateam agierte er bislang auf der linken und rechten Schiene. „Mein Ziel ist es, fester Bestandteil der ersten Garnitur zu sein und der Mannschaft zu helfen“, sagt der Fachabiturient, der sich gut aufgenommen fühlt. Neben Sport machen ihm Erdkunde und Mathematik am meisten Spaß. Demnächst wird er ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren.

Kein Vorbild

Ein Vorbild hat Luis Moog nicht, dafür eine Lieblingsmannschaft: den SV Waldhof Mannheim. „Mein Vater sympathisiert mit dem Waldhof, auch einige Freunde, und so bin ich dazugekommen“, verdeutlicht der junge Fußball, der bei der Arminia wie Phönix aus der Asche aufgestiegen ist. Beruflich will er später „irgendetwas mit Sport machen“. Die alternativlose Prognose, dass gegen Diefflen ein Sieg eingefahren werden muss, dehnt Moog auf sechs Pflichtpunkte aus den letzten zwei Partien aus. Die Saarländer wären längst gerettet, hätten sie nicht in Idar-Oberstein sechs Spieler eingewechselt, was zum Verlust der Zähler führte. Aber auch so wird es reichen.

Übrigens: Ein berühmtes Zitat von Johann Wolfgang von Goethe lautet: „Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehen.“ Diese Zeilen aus der Tragödie Faust sind über 200 Jahre alt. Für die Arminia sind aktueller und zutreffender denn je.