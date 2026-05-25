Der FC Arminia Ludwigshafen hat nächsten Samstag (15 Uhr) beim SC Idar-Oberstein sein Endspiel um den Verbleib in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.

Zwei Joker waren am Pfingstsonntag ausschlaggebend für den 3:0 (0:0)-Sieg gegen den FV Diefflen. „Es hätte schon heute vorbei sein können. So haben wir uns die Chance erhalten, üben auch Druck auf Diefflen und Dudenhofen aus“, sagte Arminia-Trainer Ralf Gimmy nach dem Sieg vor 168 Zuschauern am Hohen Weg. Dem 66-Jährigen ist bewusst, dass die Arminia, die 34 Punkte hat, auf Schützenhilfe des TSV Gau-Odernheim und des FV Engers angewiesen ist. Diefflen hat 36 Punkte und trifft auf Engers, Dudenhofen hat ebenfalls 36 Punkte und gastiert in Gau-Odernheim.

Das Prinzip Hoffnung nährten zwei Joker, die Gimmy in der 70. Minute eingewechselt hatte: Tim Amberger und Martin Amoako. Die Beiden waren fünf Minuten auf dem Platz, als der pfeilschnelle Amoako nach einem Ballgewinn von Noah Hannawald am linken Flügel auf und davon ging, präzise auf Amberger passte, der stand, wo ein Torjäger zu stehen hat, und erzielte das 1:0.

Sechs Minuten später lieferte Amberger einen genialen Pass, Amoako spielte seine Schnelligkeit aus und vollendete gekonnt zum 2:0. Für das 3:0 in der 84. Minute sorgte Hannawald nach einem verunglückten Pass von Diefflens Torhüter Kai Zahler. Eine Minute vor Schluss parierte der vorher kaum beschäftigte Kevin Urban einen Foulelfmeter von Fabian Poß. Den hatte Arminias Schlussmann an Poß verursacht.

Amberger nimmt Abschied

„Mit dem Sieg haben wir das Rennen nochmal offen gehalten. Wir wissen natürlich, dass wir auf Schützenhilfe angewiesen sind. Für mich war es nach 15 Jahren bei der Arminia mein letztes Heimspiel“, sagte Amberger. In der Schlussminute wäre er nach einem starken Sprint fast noch zum Doppelpacker geworden.

„In den paar Minute geht so ein Lauf mal, von Anfang an nicht mehr …“, spielte Amberger, der bald 39 wird, auf sein für einen Stürmer fast biblische Alter an. Er hatte Zug zum Tor, bewies das Näschen, das ihn einst auszeichnete. Seine Karriere möchte Amberger, der Max Krämer nach 70 Minuten als Sturmspitze ablöste, beim TuS Altrip ausklingen lassen.

Dort wird Lukas Hartlieb Co-Trainer, den Markus Impertro, Arminias Sportlicher Leiter, vor der Partie gegen Diefflen ebenso wie Krämer, der nach Kandel wechselt, verabschiedete. Sechs Jahre trug Hartlieb das Trikot der Rheingönheimer, war über all die Jahre eine verlässliche Größe, wurde aber durch einen Kreuzbandriss zurück geworfen. Auch gegen Diefflen zeigte Hartlieb seine Qualität als schlagsicherer, aufmerksamer Innenverteidiger.

Gimmys Händchen

„Wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, muss man was machen. Es war ja fast schon zu spät“, beschrieb Ralf Gimmy sein glückliches Händchen mit den Jokern, die stachen. Amberger, der den glücklosen Rackerer Max Krämer abgelöst hatte, bewies alte Klasse. Amoako war für Steffen Straub gekommen, der sich aufgerieben hatte, mit einem klasse Freistoß in der 29. Minute fast das Führungstor erzielt hätte, das Zahler mit toller Parade verhinderte.

Nach gutem Beginn lief nicht mehr viel bei der Arminia gegen einen seltsam passiven Gegner. Das Spiel lief völlig an Yassin Memokoh vorbei, Anlaufen geriet immer mehr zu einem Fremdwort. „Die Phase nach der Halbzeit hat mir nicht gefallen“, kritisierte Ralf Gimmy, der Memokoh nach der Pause durch den umtriebigen Leon Zinnicke ersetzt hatte.

Das wenig inspirierte Tun, fehlende Schnelligkeit in Kopf und Beinen, nervte hörbar auch den unermüdlich antreibenden Kevin Selzer. „Alle wach werden! Zu wenig …“, rief der um Struktur bemühte Selzer, den Bastian Hommrich in den letzten 20 Minuten ersetzte. Mit Sonderbeifall begrüßt wurde der junge Luis Moog, der nach 73 Minuten für Yakup Polat kam und Schwung in die Aktionen brachte. „Aus ihm kann man was machen“, lobte Ralf Gimmy das schnelle Eigengewächs.

„Die Hoffnung stirbt zuletzt. An unsere Chance zu glauben ist unsere Pflicht. Wir müssen in Idar-Oberstein noch eine Schippe drauf legen. Wir wollen unseren Job gut machen, was uns in der Saison oft genug nicht gelungen ist“, sagte Ricardo Antonaci. Der laufstarke Kapitän mühte sich, die Kollegen auch verbal immer wieder aufzumuntern.