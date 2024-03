Unbekannte haben in den vergangenen Tagen einen Baucontainer in der Stotzstraße an einem Bahngelände im Lindenhof aufgebrochen. Die Täter stahlen laut Polizei etwa 600 Kilogramm alte Oberleitung sowie mehrere Hundert Meter Tragseil. Der Gesamtschaden beträgt etwa 7000 Euro. Der Baucontainer wurde mit einem unbekannten Werkzeug aufgeschnitten. Die Polizei sucht Zeugen für den Aufbruch. Hinweise unter Telefon 0621 12580.