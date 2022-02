Ein Zeichen für den Wunsch nach Frieden und Zusammenhalt in Europa in der aktuellen Krisensituation soll laut Stadtverwaltung die Fahne setzen, die seit Freitag am Rathausplatz gehisst ist. Sie zeigt das Logo der Organisation „Mayors for Peace“ („Bürgermeister für den Frieden“), der sich auch Ludwigshafen mit Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) angeschlossen hat. Mit einer weißen Taube als Friedenssymbol wirbt das weltweite Bündnis für ein friedliches Miteinander der Menschen und die Abschaffung der Atomwaffen. Zum aktuellen Russland-Ukraine-Konflikt sagt Steinruck: „Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine, vor allem bei den Opfern und ihren Familien“.