Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) hat den Messerangriff auf den Mannheimer AfD-Politiker Heinrich Koch verurteilt. „Diese feige Tat ist abscheulich und durch nichts zu rechtfertigen. Wer Wahlbewerber attackiert, stellt unsere freien, gleichen, allgemeinen, unmittelbaren und geheimen Wahlen in Frage – und damit die Basis unserer Demokratie“, sagte er. Der „niederträchtige Vorfall“ reihe sich ein in die Serie von Angriffen auf Wahlkampfhelfer und Politiker, die aktuell in ganz Deutschland zu beobachten sei. „Der Hass und die Gewaltbereitschaft, die sich in unserer Gesellschaft derzeit Bahn brechen, sind unerträglich.“ Specht wünscht dem Verletzten eine schnelle und vollständige Genesung. Koch kandidiert für den Gemeinderat der Stadt Mannheim und ist Mitglied des Bezirksbeirats Rheinau.