Eine 51 Jahre Baumkontrolleurin ist am Dienstagmorgen von einem Obdachlosen angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 8.15 Uhr im Parkwald im Maudacher Bruch unterwegs. Dort traf sie auf den 43-jährigen Wohnsitzlosen. Dieser habe ihr, so die Polizei, gänzlich unvermittelt mit einer langen Eisenstange zweimal auf den Arm geschlagen. Danach flüchtete er. Die 51-Jährige wurde leicht verletzt. Sie konnte den Täter aber sehr detailliert beschreiben. Die Polizei konnte den 43-Jährigen daher ermitteln. Er war betrunken – ein Test ergab 1,23 Promille – und hatte geringe Menge an Marihuana bei sich.