Ein 37-jähriger Obdachloser ist laut Polizei am späten Montagabend am Heidelberger Hauptbahnhof mit einem Messer angegriffen worden. Der Täter entkam. Mit ihm und dessen Begleitung war der 37-Jährige gegen 21.40 Uhr in Streit geraten. Dann stach der Täter zu und verletzte den Obdachlosen am Gesäß. Der 37-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Bundespolizei fahndet nun nach einem etwa 20 Jahre alten, der 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlank ist. Er hat blonde kurze Haare. Zur Tatzeit trug er einen Trainingsanzug der Marke Adidas in 90-er-Jahre-Optik sowie eine blaue Basecap. Gesucht wird auch dessen Begleiterin: Sie ist 1,70 bis 1,80 Meter groß und hat schwarze, schulterlange Haare. Die Frau war mit einem dunklen Oberteil und einer dunklen Hose bekleidet. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0721 120160.