Das Schicksal eines Obdachlosen, den wir in unserer Interviewreihe „Irgendwo in LU“ zu seinem Leben auf der Straße befragt haben, hat einige Leserinnen und Leser bewegt. Sie boten Sachspenden wie einen Schlafsack an, den wir an den Obdachlosen weitergeben werden. Wer weitere Betroffene unterstützen möchte, kann sich an das Haus St. Martin wenden. Die Einrichtung ist eine wichtige Anlaufstelle für Obdachlose in Ludwigshafen und wird von der Caritas betrieben. In dem Haus am Unteren Rheinufer finden bis zu 40 wohnungslose Menschen eine vorübergehende Bleibe. Drei Notübernachtungsplätze gibt es, wo Männer unterkommen, die einen spontanen Schlafplatz brauchen. Zudem bietet das Team den Betroffenen eine Beratung an, um von der Straße wegzukommen. Für obdachlose Frauen gibt es fünf Plätze in Wohnungen in der Stadt. Für die Grundversorgung der Bewohner des Hauses mit Wohnraum und Essen ist zwar gesorgt. Aber die Menschen in St. Martin freuen sich über Kaffee und Milch, Süßigkeiten aller Art und Knabbereien. Auch gesündere Lebensmittel wie Gemüse und Obst sowie Konserven werden gerne angenommen, wie die Einrichtung mitteilt. Neben Lebensmittel sind Hygieneartikel von Toilettenpapier und Küchenrolle über Nagelsets bis hin zu Waschpulver und Geschirrspülmittel sehr gefragt. Auch Batterien werden häufig nachgefragt, aber auch Tabak, Zigaretten, Feuerzeuge und Nähutensilien. Weiterhin gibt es Bedarf an Iso-Matten. Wer gerne spenden möchte, kann die Sachen im Caritas-Förderzentrum St. Martin, Unteres Rheinufer 55, 67061 Ludwigshafen, abgeben. Wer sich erkundigen möchte, was noch benötigt wird oder Nachfragen hat, meldet sich bitte unter 0621 5200640.