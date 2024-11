Ursprünglich sollte die Ludwigshafener Oberbürgermeisterwahl parallel zur Bundestagswahl am 28. September 2025 stattfinden. Das hat auch Kostengründe. Da es nach dem Ampel-Aus in Berlin vermutlich vorgezogene Neuwahlen geben wird, könnte nun auch die OB-Wahl an einem früheren Termin stattfinden, wie die scheidende OB Jutta Steinruck auf Anfrage erklärte. „Wir haben das geprüft.“ Frühestmöglicher gemeinsamer Termin mit der Bundestagswahl wäre den einzuhaltenden Regularien zufolge am Sonntag, 6. April. Doch die Bundestagswahl soll nun bereits im März (oder noch früher) über die Bühne gehen. Würde die Stadt am 28. September 2025 für die OB-Wahl festhalten, was wahrscheinlich ist, würde sie das quasi als Alleinausrichter 300.000 Euro kosten, so Steinruck. Letztlich müsse das der Stadtrat entscheiden. Final müsste dann auch noch die Finanzaufsicht ADD mit Blick auf die zu erwartenden Mehrausgaben grünes Licht geben.