Die Findungskommission der Union hat sich entschieden und mit den Freien Wählern auch noch einen Partner gewonnen: Klaus Blettner wird in knapp einem Jahr bei der Oberbürgermeisterwahl als gemeinsamer Kandidat für die CDU und die FWG antreten. Der Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen ist seit acht Jahren in der CDU und wurde im Juni bei der Kommunalwahl erstmals in den Stadtrat gewählt, wo er Fraktionsvize ist. Der 56-Jährige – in Heilbronn geboren, in Koblenz aufgewachsen – ist am Dienstag, 8. Oktober, im „Social Innovation Lab“ in der Innenstadt offiziell vorgestellt werden. Seine Kandidatur hatte sich abgezeichnet, nachdem der favorisierte Peter Uebel (60), Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, aus persönlichen Gründen auf eine Bewerbung verzichtet hatte. Uebel war bei der OB-Stichwahl 2017 Jutta Steinruck (damals SPD, seit Mitte 2023 parteilos) unterlegen. Die 62-Jährige hatte Anfang September erklärt, für eine zweite Amtszeit nicht zur Verfügung zu stehen. Blettner ist Vater dreier erwachsener Kinder (27, 25, 21) und lebt mit seiner Partnerin, einer Ärztin, im Stadtteil Süd. Vor seinem Wechsel an die Hochschule war er als Wissenschaftler und Politikberater sowie an mehreren Standorten als Unternehmer im Marketing- und IT-Bereich tätig. Gemeinsam mit der FWG an der Seite will die Union die bürgerliche Mitte gewinnen. Für einen gemeinsamen Bewerber haben sich der CDU-Kreisvorstand mit großer Mehrheit und die FWG-Mitgliederversammlung einstimmig ausgesprochen. Auch im Stadtrat (60 Mitglieder) streben beide Partner eine engere Kooperation, aber keine Koalition an: die CDU als stärkste Fraktion hat 17, die FWG vier Sitze.

Ein Interview mit Klaus Blettner finden Sie hier.