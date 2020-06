Die in Ludwigshafen erstmals im vergangenen Jahr veranstaltete Aktion Stadtradeln soll auch in diesem Jahr stattfinden. „Andreas Schwarz als kommissarischer Baudezernent und ich waren uns immer einig, dass das Stadtradeln in diesem Jahr fortgeführt werden soll“, sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Wegen eines krankheitsbedingten Ausfalls sei indes noch offen, in welchem Zeitraum die Aktion ablaufe und wer sie federführend koordiniere.

214.584 Kilometer erradelt

Die Stadt beteiligte sich im September 2019 erstmalig an der Aktion Stadtradeln. 1094 Teilnehmer erradelten drei Wochen lang insgesamt 214.584 Kilometer. Die Kampagne wurde vom Klima-Bündnis, dem größten kommunalen Netzwerk zum Schutz des Weltklimas, koordiniert. Ludwigshafen ist hier seit 1995 Mitglied. Auch der Rhein-Pfalz-Kreis und Mannheim beteiligen sich an der Aktion.