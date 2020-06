Die Stadt möchte das Freibad am Willersinnweiher möglichst bald öffnen. Darüber hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Montag den Bauausschuss informiert. Der Sportausschuss werde am Mittwoch die endgültige Entscheidung treffen und Details regeln. In einer Umfrage haben sich laut Steinruck die Fraktionen für ein Online-Ticketsystem ausgesprochen. Der Zugang soll auf eine gewisse Stundenanzahl pro Tag und Besucher beschränkt werden. „Wir möchten Familien recht schnell Bademöglichkeiten ermöglichen “, so Steinruck.